‘Pirata’ da Madeira chegou a Samoa e ‘perdeu’ um dia de vida

Henrique Afonso chegou ontem à ilha de Samoa (Ápia), no Oceano Pacífico, a bordo do veleiro ‘Sofia do Mar’, mas o mais curioso depois de lançar a âncora neste destino insular é o facto de ter ‘perdido’ um dia de vida, fruto da mudança de fuso horário entre a Polinésia Francesa (GMT-10) e Ápia (GMT+13). Isto quer dizer que quando o ‘pirata’ pensava que havia chegado ao seu destino numa sexta-feira, afinal já era sábado.

“Perdi um dia. Estava a guiar-me pela última hora do Mundo [Polinésia], quando vinha para cá, e de um momento para outro passei 24 horas para a frente. Quando cheguei aqui, ontem, fiquei surpreendido, porque todas as pessoas diziam-me que era sábado e estava tudo fechado. E eu insistia que eles estavam errados, porque no meu telemóvel dizia que era sexta-feira. Efectivamente, quando actualizei tudo, vi que eles estavam correctos. Já é domingo aqui e são 8 horas da manhã. Perdi um dia da minha vida”, notou o velejador.

Ainda segundo o madeirense, a viagem “correu bem” até Ápia, numa altura em que já almeja zarpar rumo às Ilhas Fiji e, consequentemente, Indonésia.