Pingo Doce do La Vie com horários e corredor dedicado aos profissionais de Saúde, bombeiros e forças de segurança

O La Vie Funchal em parceria com a sua loja Pingo Doce implementou uma medida de apoio a todos os profissionais de Saúde, bombeiros e forças de segurança pública para que estes possam realizar as suas compras num horário diferenciado e a eles dedicado, devido à importância vital na situação em que o país e a Região se encontram.

Entre as 21 e as 22 horas estes profissionais podem aceder ao supermercado através de um corredor dedicado, e utilizando o parque de estacionamento do La Vie, com acesso directo por tapetes rolantes ao Pingo Doce. O acesso é assegurado de forma a que não exista contacto com o restante público com a simples apresentação do cartão profissional comprovativo da profissão ou função, conforme acima referido.

Esta medida pioneira na Madeira estará disponível todos os dias, com efeito a partir do dia de hoje e manter-se-á enquanto se mantiver também o actual estado de isolamento social, e não for reposta a normalidade de funcionamento das instituições e da sociedade de uma forma geral.