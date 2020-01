Pico do Areeiro congelou

As temperaturas desceram abaixo de zero esta noite no Pico do Areeiro e às 8 horas estavam - 0,1ºC. Segundo os registos do Observatório Meteorológico do Funchal, a mínima registada foi de - 0,6ºC, tendo a noite sido acompanhada de precipitação, condições favoráveis à queda de neve. Quanto à chuva, em São Vicente os valores foram suficientes para equiparar a uma situação de aviso amarelo.

No Pico do Areeiro, além do frio, a quantidade de chuva registada durante a madrugada foi de 15,9 milímetros (1 mm de chuva corresponde a 1 litro de água em 1 metro quadrado) e já esta manhã, foram contabilizados 9 mm numa hora, o que poderá, em combinação, traduzir-se em queda de neve.

A chuva tem caído em toda a Região, sendo que em São Vicente os valores foram mais acentuados. Já esta manhã, numa hora registou quantidades equivalentes a aviso amarelo, com 10,3 mm, tendo 8,1 mm caído em apenas 10 minutos.