Petição pela isenção de pagamento do teste à covid-19 aos estudantes madeirenses a partir de 1 de Julho

A quarentena obrigatória para os passageiros desembarcados na Madeira vai ser eliminada a partir de 1 de Julho, passando a vigorar a obrigatoriedade de apresentação ou realização de um teste à covid-19 à chegada, sendo que o custo do teste será assumido pelo passageiro.

Na sequência do anúncio feito pelo Governo Regional, surge agora uma petição a pedir isenção de pagamento do testeaos estudantes universitários madeirenses. “Como todos sabem, os preços das viagens para a ilha da Madeira estão cada vez mais elevados. Sabemos ainda que os estudantes pagam apenas 65 euros quando a viagem não ultrapassa o limite máximo de 400 euros, no entanto, neste momento, as viagens ultrapassam esse valor e a diferença sairá sempre do nosso bolso (como sempre)”, pode ler-se.

Por isso, considera o principal signatário que “nenhum estudante deveria pagar o teste de despiste da covid-19 que será obrigatório ao chegar à ilha, a partir de dia 1 de Julho”, visto que os próprios estudantes não têm “qualquer fonte de rendimento”.

“Por fim, relembramos que não são só os custos emocionais que sofremos quando saímos da nossa terra para estudar, temos custos monetários: alugar casa, transportes, propinas, livros, alimentação”, conclui. A petição tem neste momento 44 assinaturas.