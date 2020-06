Pedro Ramos reuniu-se com o sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, reuniu-se hoje, 16 de Junho com os dirigentes do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT’s). Em cima da mesa esteve o assunto do descongelamento da carreira destes técnicos, com base na nova tabela.

“Uma medida pioneira no país a concretizar ainda no decorrer deste ano e que irá abranger todos os TSDt’s da Região afectos aos serviços públicos”, sublinhou o governante.

De referir que na Região esta medida irá abranger os Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica afectos aos diferentes serviços públicos.

A maioria destes profissionais desempenha funções no Serviço de Saúde da RAM (305) e os restantes estão afectos à Secretaria Regional da Educação (25) e à Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania (5).

“O objectivo é preparar uma proposta de diploma legislativo regional e submeter à ALRAM o qual contemple o descongelamento da carreira dos técnicos com base na nova tabela definida ao nível nacional”, explica uma nota da secretaria.

O Serviço de Saúde da RAM ficará responsável pela condução dos trabalhos e irá agendar reuniões com as outras entidades públicas envolvidas e o sindicato, de modo a construir uma proposta de diploma legislativo regional que contemple todos os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica na RAM.