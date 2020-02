Pedro Ramos participa em iniciativa do Programa de Saúde Oral

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participa na iniciativa dinamizada no âmbito do Programa de Saúde Oral, no concelho do Funchal, que decorre, no dia 27 de Fevereiro, pelas 10 horas, na Escola Básica do Primeiro ciclo com Pré- escolar, Ribeiro Domingos Dias.

O programa regional ‘Madeira a Sorrir’, coordenado pela médica dentista Catarina Melo, tem como principal objectivo melhorar a higiene oral das crianças, reduzir a prevevalência de patologias orais, como a cárie dentária, bem como incutir hábitos de higiene oral.

No âmbito deste programa são desenvolvidas sessões de educação para a saúde oral e actividades didácticas nas escolas por parte da equipa de médicos dentistas e higienistas orais do SESARAM.

A prevenção é a base primordial deste projecto, motivo pelo qual são realizadas, para além do ensino da escovagem dentária, outras actividades que promovam um aumento de literacia em saúde da cavidade oral, principais doenças orais e a importância de uma higiene oral cuidada.