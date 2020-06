Pedro Ramos lamenta “comportamento diferente” de Rafael Macedo

Pedro Ramos afirma que o Governo Regional ainda não pode adiantar o valor dos custos com a instalação de suspeitos e doentes de covid-19 nas unidades hoteleiras designadas para esse efeito na Região, mas que até ao final de Junho o Governo Regional já poderá avançar com números.

Questionado sobre o resultado do processo disciplinar instaurado ao médico Rafael Macedo, informação veiculada há instantes pelo SESARAM e que dá conta do despedimento do médico nuclearista do Serviço Regional de Saúde, Pedro Ramos afirmou: “Infelizmente, durante os últimos dois anos, tivemos um profissional com um comportamento diferente” dos demais, com “atropelos”, seguindo esse processo os trâmites legais.

Já sobre o facto de Rafael Macedo afirmar que vai recorrer da decisão, bem como pedir uma indemnização, Pedro Ramos não comentou.