“Atendendo ao envelhecimento da nossa população e às características próprias que fazem parte da orografia das zonas altas da nossa cidade, impõe-se uma outra atenção por parte da Câmara Municipal do Funchal e uma efectiva estratégia de apoio à mobilidade das pessoas que aqui vivem e precisam de acessos cuidados, seguros e mais facilitados às suas habitações”.

A afirmação é do Presidente da Concelhia do PSD Funchal, Pedro Gomes, que, em mais uma acção de proximidade, desta feita nas zonas altas da freguesia de Santa Maria Maior, defendeu “mais atenção às necessidades da população idosa que vive nesta localidade e em todas as freguesias do Funchal onde os acessos acabam por impingir dificuldades e transtornos físicos que compete, a quem de direito, minimizar o mais possível, em prol do bem-estar e da qualidade de vida dos Munícipes”.

Sublinha que em causa estão, na maioria dos casos, “pequenas intervenções que não exigem grande investimento financeiro ao Executivo Municipal ou até acções de limpeza que pouco significam para quem tem um Orçamento de milhões de euros para gerir, mas que têm um impacto muito positivo para as populações que aqui residem, nas suas curtas mas necessárias deslocações”.

Pedro Gomes apelou, nessa lógica, a uma estratégia concertada e pensada a curto e médio prazo, pela autarquia, para “fazer face a estas e a outras necessidades”, sublinhando que, se nada for feito, “tornar-se-ão ainda mais graves, tendo em consideração a média de idades dos residentes”.

“Temos de ter a capacidade de analisar cada freguesia nas suas diferentes necessidades e encontrar soluções que correspondam a essas mesmas especificidades e, neste caso, as Zonas Altas do Funchal obrigam a um outro olhar e a uma outra responsabilidade que, do ponto de vista social, nem sempre tem existido por parte do Município”, reforça o Presidente da Concelhia, defendendo a existência de planos de acção que promovam o desenvolvimento, mas também a segurança, a acessibilidade e o envelhecimento activo das populações.