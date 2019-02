Pedro Calado visita amanhã empresa Vinhos Barbeito

No âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita amanhã, 6 de Fevereiro, pelas 16 horas, a empresa Vinhos Barbeito, instalada no Lote 8 do Parque Empresarial de Câmara de Lobos, na Estrada Ribeira Garcia.

Recorde-se que estas visitas se realizam no âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’ e têm levado Calado a vários pontos da ilha para conhecer “in loco” os projectos, falar com os trabalhadores, ouvir as dificuldades dos empresários e conhecer o sucesso dos projectos em curso.