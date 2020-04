Pedro Calado reuniu-se com directores dos centros comerciais para discutir abertura ao público

O Vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, reuniu hoje, em videoconferência, com os directores dos três maiores centros comerciais da Região, Madeira Shopping, Fórum Madeira e La Vie. O objectivo foi discutir as condições para um levantamento gradual e controlado das restrições impostas e uma possível reabertura de algum comércio, já no início de Maio.

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, disse que dependendo daquela que for a decisão tomada pelo Governo da República em relação ao estado de emergência e, posteriormente, mediante a análise do Governo Regional, algumas actividades comerciais poderão ser retomadas na próxima semana.

Na sua óptica, o objectivo é iniciar uma saída progressiva das medidas de contenção, por forma a retomar a actividade económica, mas zelando sempre pela continuidade das boas medidas de segurança e de saúde pública.

Tendo em conta o facto de nestas três grandes superfícies poder haver uma concentração descontrolada de pessoas, sublinha que será necessário criar instrumentos de regulação e regras de funcionamento que permitam o distanciamento social recomendado e a observância de cuidados especiais, para que os funcionários e os consumidores se sintam mais confiantes, aquando da reabertura dos estabelecimentos.

Por isso, o Governo Regional vai agora elaborar um documento em sintonia com o que foi discutido nesta reunião, para depois ser analisado em Conselho de Governo e de forma a preparar a abertura em segurança destas superfícies.

A esta reunião juntaram-se, também, os secretários regionais do Turismo, Eduardo Jesus, e o secretário regional da Economia, Rui Barreto.