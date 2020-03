O vice-presidente, Pedro Calado recebe amanhã, no Salão Nobre do Governo Regional, representantes de diversas instituições bancárias da Região. A reunião, que começa às pelas 9h30, tem como objectivo discutir medidas relacionadas com a pandemia de Covid-19.

O Governo Regional já tinha prometido apresentar medidas para diminuir o impacto da pandemia na economia regional, nomeadamente nas empresas e no emprego e alguma sdeverão estar relacionadas com linhas de crédito, juros e outros apoios.