Pedro Calado destaca importância dos indicadores económicos que têm sido positivos para a Madeira

O Vice-presidente do Governo Regional destacou os indicadores estatísticos que colocam a Madeira num plano positivo, apontando o indicador mensal da actividade económica que evidencia um crescimento há mais de 63 meses consecutivos e o saldo da balança comercial positivo em 5,6 milhões de euros.

Pedro Calado presidiu à sessão de encerramento da apresentação pública do Retrato Estatístico da Madeira. A iniciativa, que decorreu pelas 19 horas desta sexta-feira, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira – Colégio dos Jesuítas, é organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, através da PORDATA e divulga um resumo de indicadores estatísticos sobre a Região, com informação sobre os seus municípios, no contexto de Portugal.

“Destaco, por exemplo, a disponibilização de um indicador mensal da actividade económica, ferramenta essencial à análise da conjuntura económica regional e que nos permite aferir, neste momento, que a economia da Madeira cresce há mais 63 meses consecutivos, completando um ciclo de 5 anos de crescimento contínuo e que, nos primeiros nove meses de 2018, o saldo da Balança Comercial da Região com o estrangeiro, foi positivo em 5,6 milhões de euros, reflectindo uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 104,7%”, referiu o número dois do executivo madeirense.

A publicação da Conta Satélite do Turismo, que nos dá uma ideia precisa do peso do turismo na Economia e, ainda, o modelo de projecções macro-económicas de suporte ao Orçamento Regional, foram outros dos indicadores destacados por Pedro Calado.

“Traçámos, para esta legislatura, um plano ambicioso para a área da Estatística, que consta do programa que foi sufragado pela população e cuja maioria dos compromissos se encontra já concretizado”, sublinhou.

Em estreita colaboração com empresas e organismos da administração pública regional e nacional e com as autoridades estatísticas nacionais, nomeadamente o Instituto Nacional de Estatística e o Banco de Portugal, a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) tem concretizado uma política de pesquisa e adaptação de dados administrativos existentes, sendo cada vez maior a quantidade de dados oficiais que se encontram publicados no seu portal.

“O aperfeiçoamento da comunicação e a promoção da literacia estatística tem sido, também, um dos objectivos estratégicos que têm contribuído para o reforço da confiança nas estatísticas oficiais e para a sua melhor utilização”, transmitiu.

“Consideramos que só com o conhecimento mais profundo e detalhado da realidade que nos rodeia, podemos decidir melhor”, salientou Pedro Calado, que anunciou que estão em fase de desenvolvimento duas novas Contas Satélite, nas áreas do Mar e da Saúde.