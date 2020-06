PCP questiona Governo sobre ajudas prometidas durante cerca sanitária

O PCP denunciou hoje, através de comunicado, os incumprimentos do Governo Regional face aos trabalhadores da cerca sanitária que ainda não receberam as ajudas prometidas, e exige a “imediata tomada de medidas no sentido de dar concretização às promessas feitas” para “garantir a remuneração devida aos trabalhadores em causa”.

Miguel Albuquerque garantiu, no início do mês de Maio, o pagamento a 100% dos trabalhadores públicos e privados que foram impedidos de trabalhar, durante o período em que vigorou a cerca sanitária à Freguesia de Câmara de Lobos. Uma medida estendida também aos que viviam fora da Freguesia, mas cujo local de trabalho estava dentro da área confinada.

No entanto, o PCP tem conhecimento de que “diversos trabalhadores continuam sem receber a retribuição a que deveriam ter direito”, através da Segurança Social, lamentado a atitude do Governo Regional que “prometeu, mas não cumpriu”.