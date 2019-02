PCP quer ouvir Ministro das Infraestruturas e da Habitação sobre o subsídio social de mobilidade

O Grupo Parlamentar do PCP, na Assembleia da República, solicitou uma audição ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, para debater as ligações aéreas entre a Madeira e o restante território nacional. Um assunto de grande importância não só para a vida dos madeirenses e porto-santenses, mas também para a “coesão territorial e o desenvolvimento integrado do País”, salienta o deputado do PCP, Bruno Dias, alertando para as dificuldades sentidas pelos mais carenciados para fazer face aos “preços exorbitantes” das companhias aéreas, considerando uma “prova evidente da fraude política que representou o fim do serviço público e a liberalização do transporte aéreo, pelos governos PSD/CDS e PS ao longo dos anos”.

Depois de ter participado, quer na ALRAM, quer na AR, no processo legislativo que foi desencadeado com vista à revisão do actual regime do subsídio social de mobilidade, que “tantos problemas tem causado às populações da Região”, torna-se “indispensável”, no entender dos comunistas, que

a Assembleia da República “promova rapidamente a avaliação do ponto de situação actual relativamente a esta matéria, com vista ao retomar do processo legislativo com a maior brevidade possível”.

É ainda importante a “análise das ligações aéreas entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira, incluindo a situação da concessão dos serviços aéreos regulares nessa rota, bem como a acessibilidade aérea entre o continente e o Porto Santo, não só no que diz respeito ao sistema de ‘bilhete corrido’, mas também à oferta de ligações directas regulares ao longo do ano”, frisa Bruno Dias.