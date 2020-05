PCP quer medidas de apoio para os produtores de cereja e ginja

O PCP esteve hoje na freguesia do Jardim da Serra, a contactar com a população e agricultores para abordar a grande perda de produção de cereja naquela localidade em consequência dos impactos negativos provocados por condições meteorológicas extremas e negativas para aquela produção.

A cultura da cereja é uma das produções mais importantes na freguesia do Jardim da Serra e segundo os produtores, para este ano estimam perdas de produção entre os 80 e os 90% da produção tida por normal.

Os produtores de cereja desta freguesia manifestam a sua preocupação pelo que comportará a acentuada quebra de produção, em consequência das condições climatéricas que se têm feito sentir desde o início de 2020.

No Jardim da Serra a actividade produtiva de cereja reveste-se de uma importância significativa como fonte de rendimento para muitas das famílias. A quebra de produção causará, deste modo, prejuízos elevados para a economia local e regional.

Todo este quadro adverso cria previsíveis rupturas no tecido económico e social e coloca fortes ameaças à base de subsistência económica de muitas famílias do mundo rural nesta Região Autónoma.

Importará ainda ter presente que a grande maioria daqueles agricultores não dispõem das condições exigidas a quem pretenda fazer seguro de colheitas. Os produtores de cereja e de ginja na Madeira são, maioritariamente, condicionados pela pequena agricultura e experimentam fragilidades próprias do universo dos micro e pequenos agricultores.

Os produtores temem, caso não existam apoios extraordinários para o sector com a finalidade de compensar as perdas de produção, poderá estar em causa o rendimento de muitas famílias, assim como a capacidade de garantir os investimentos necessários para as produções dos próximos anos.

O PCP considera fundamental que o Governo Regional proceda, através dos serviços competentes, ao levantamento da extensão das quebras de produção de cereja e de ginja em cada um dos produtores e em cada uma das localidades e que Governo Regional adopte uma programa extraordinário para apoiar os agricultores/produtores de cereja e de ginja, de forma a que sejam assegurados apoios públicos supletivos para garantir níveis de rendimento e o potencial de produção para os anos vindouros.

O PCP, através do seu deputado Ricardo Lume, vai solicitar a realização de uma audição parlamentar, com presença do Secretário Regional da Agricultura no sentido de apurar que medidas extraordinárias o Governo Regional pretende tomar para dar resposta aos produtores de cereja e ginja assim como também pretendemos ouvir às associações representativas dos agricultores para apurar os reais impactos da quebra de produção de cereja e ginja na Região.