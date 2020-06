Nos dias de hoje, centrados na pandemia Covid-19, é importante assegurar o funcionamento das actividades económicas fundamentais para dar resposta às necessidades de bens e serviços das populações garantindo a adequada protecção sanitária aos trabalhadores e populações.

A medida é defendida pelo PCP que alertou hoje, em conferência de imprensa, para a situação vivida pelos feirantes e comerciantes dos mercados e feiras da Região que foram confrontados com o encerramento das feiras e mercados.

Num claro contraste com as grandes superfícies que se mantiveram em grande actividade, os vendedores de frutas, legumes e de outros produtos alimentares, assim como de flores, de produtos do artesanato e de outros artefactos, presentes em mercados municipais, viram as suas actividades paradas. O mesmo aconteceu com os feirantes de venda periódica que apresentam graves prejuízos.

Por isso o PCP defende que a recente reabertura dos Mercados e Feiras na Região, necessita de ser acompanhada de “medidas adicionais para garantir o retomar da normalidade da actividade” e deu entrada na ALM duas propostas para minimizar os impactos da pandemia Covid-19 no sector: a criação de um Fundo Regional de Apoio aos Feirantes assim como a criação de uma linha de apoio à beneficiação de recintos de feiras e mercados, privilegiando a salvaguarda das adequadas condições de higiene, saúde e segurança, a que se podem candidatar os municípios e outras entidade gestoras de recintos.