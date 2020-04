Ricardo Lume lembrou a importância dos trabalhadores que combatem a Covid-19, na cerimónia que decorre neste momento na Assembleia Legislativa da Madeira, para assinalar o 25 de Abril de 1974.

O deputado do PCP defende que o combate à epidemia seria muito mais complicado sem as conquistas de Abril e não é aceitável que se use o vírus para liquidar direitos.