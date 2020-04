PCP Madeira diz que “há algum tipo de esquizofrenia” por parte do Governo Regional

O Deputado único do PCP considera que “é uma opção do Governo Regional” não comparecer à sessão solene do 25 de Abril, marcada para este sábado na Assembleia Legislativa Regional, mas entende que a atitude “fica mal a quem a toma”.

Ricardo Lume mostra-se “perplexo”, já que o vice-presidente do Governo referiu, ontem à tarde, que o governo “nunca se recusou a ir à Assembleia prestar esclarecimentos” e hoje muda o que havia combinado.

“Isto demonstra que há algum tipo de esquizofrenia por parte do GR”, acusa o comunista, salientando que a perplexidade é maior quando se nota que a comemoração do 25 de Abril na ALM, nestes moldes, “foi proposta pelo PSD no passado dia 16 de Abril e em pouco tempo mudaram de opinião e já não se vão fazer representar com o número de deputados que tinham previsto”, refere Ricardo Lume.

O deputado recorda que no próximo dia 28 de Abril “vai existir uma sessão plenária com um número de deputados bem maior do que o que estava previsto para assinalar o 25 de Abril”.

“Não sei qual é o problema. Uma questão de contingência já verificamos que não é, se for azia em assinalar o 25 de Abril, isso aí nada tem a ver com a pandemia que assola a Região”, refere Ricardo Lume.