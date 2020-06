PCP lamenta atraso na integração dos novos funcionários da Secretaria Regional do Mar e Pescas

Através de um comunicado de imprensa, o PCP diz ter tomado conhecimento Wda dramática situação em que se encontram 17 trabalhadores que concorreram e foram admitidos às vagas nos quadros da secretaria do Mar e das Pescas, através de procedimento concursal que terminou há vários meses, mas que até à data ainda não têm vínculo laboral com a referida Secretaria”.

“O grupo de 17 novos funcionários é composto por 4 inspectores, 2 técnicos superiores e 11 assistentes operacionais. Estes procedimentos concursais já foram finalizados há vários meses. O concurso de assistente operacional encontra-se concluído desde outubro de 2019”, afirma.

“Desde o fim do mês de fevereiro que estes seleccionados viram ser prometida a sua admissão, porém, a situação permanece igual. Esta é uma situação incompreensível pois passados vários meses nenhum dos admitidos entrou em funções”, acrescenta.

“Uma parte destes trabalhadores estão actualmente sem qualquer rendimento devido à situação actual. Alguns com filhos pequenos, que só conseguem subsistir graças a ajuda de familiares. As consequências da demora e dos atrasos para estas pessoas assinarem contrato está a repercutir-se em angústia e ansiedade para estas pessoas e as suas famílias que, mais do que nunca necessitam do seu ganha-pão”, sustenta.

O PCP considera inaceitável a postura do Governo Regional para com estes trabalhadores, e vai questionar através do seu deputado na ALRM a Secretaria Regional do Mar e das Pescas sobre esta realidade “que coloca em suspenso a vida de 17 famílias”.