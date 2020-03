PCP denuncia vaga de despedimentos de trabalhadores na Madeira

O PCP denunciou hoje a vaga de despedimentos de trabalhadores que estão a ocorrer na Madeira.

O coordenador do PCP diz que “em diversos grupos hoteleiros, a começar pelo maior grupo hoteleiro de Portugal como está já acontecer no Grupo Pestana, existem trabalhadores efectivos que estão a ser confrontados com documentos para o rescindir dos seus contratos de trabalho”.

“Como se já não fossem suficientemente graves os casos de não renovação de contratos, como se já não bastassem os processos tendentes a impor férias forçadas, iniciou-se uma outra etapa na escalada contra os direitos dos trabalhadores que está a passar pelo desencadear de processos de despedimento em massa”, lamenta Edgar Silva.

O coordenador do PCP diz que este é um atentado contra os direitos fundamentais dos trabalhadores, sendo necessária uma “intervenção urgente”.

“Esta é uma situação que não pode ser tolerada. Nem em nome da pandemia, nem em nome do recurso ao Lay-Off se pode permitir que uma injustiça como esta vá por diante. Não se pode condescender perante este brutal ataque aos direitos ao trabalho neste país”, refere.

Tendo isto em conta, alerta os trabalhadores da Região para que não assinem qualquer documento sem que primeiro seja visto pelo sindicato ou por um seu advogado.

“É preciso muito cuidado, porque existem muitas armadilhas e muitos trabalhadores estão a ser convocados para a assinatura de documentos que, uma vez assinados, são uma autêntica declaração de morte para o trabalhador menos prevenido”, concluiu.