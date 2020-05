PCP defende suplemento remuneratório extraordinário para profissionais de saúde

O PCP defende que deverá ser instituído um suplemento remuneratório extraordinário para os profissionais de saúde que prestam cuidados aos doentes afectados pela covid-19.

Tendo em conta esta necessidade, adianta, através de um comunicado de imprensa, que o PCP utilizou o seu direito potestativo para que no plenário de amanhã, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, seja discutido um Decreto Legislativo Regional que garante um apoio remuneratório extraordinário aos profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à doença. E, por isso, recomenda, desde já, que o Governo Regional garanta todos os meios humanos necessários e os capacite de formação e materiais indispensáveis com esse intuito.