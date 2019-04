PCP defende a criação de ‘POSEI-Transportes’

O Grupo parlamentar do PCP na Assembleia legislativa Regional da Madeira realizou, esta segunda-feira (1 de Abril), uma conferência de imprensa para apresentar um projecto de resolução, intitulado ‘Em defesa do POSEI – TRANSPORTES’, que será esta semana debatido em plenário.

“Na União Europeia já são reconhecidas as desvantagens permanentes da ultraperifericidade e da insularidade distante. E já existem alguns apoios compensatórios específicos. Em Portugal, as ilhas distantes vivem os problemas do isolamento (...) Importa, pois, intervir de modo a que no quadro da União Europeia seja assumida como prioridade criar medidas alternativas resolutivas para os problemas dos sobrecustos nas ligações”, afirmou Ricardo Lume.

Além do POSEI, o PCP defende a criação de um programa específico, o “POSEI-Transportes, como apoio suplementar para compensar pelas desvantagens e prejuízos acumulados pelos custos dos transportes de passageiros e de mercadorias”, cabendo ao Governo da República a “materializar medidas de intervenção em articulação com os Governos Regionais da Madeira e dos Açores para que junto do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia seja defendido e viabilizado, já no Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027” o dito programa.