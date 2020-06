PCP contra a precariedade de emprego na RTP/Madeira

O PCP está solidário com a justa luta dos trabalhadores com vínculos precários de emprego no Centro de Produção da RTP na Madeira e com o objectivo de criticar publicamente o Governo da República pelo incumprimento da lei que deveria garantir a resolução da situação de injustiça e de exploração laboral daqueles trabalhadores. Isso mesmo foi manifestado na manhã deste sábado numa iniciativa política junto às instalações da RTP/Madeira.

Edgar Silva, Coordenador Regional do PCP, afirmou que “as consequências graves da precariedade de emprego na RTP/Madeira só se prolongam no tempo porque o Governo da República, da responsabilidade do PS, não dá cumprimento à Lei aprovada pela Assembleia da República” e que prevê a pronta integração dos 19 trabalhadores precários no efectivo da RTP. “Só que o Governo da República tem, inaceitavelmente, bloqueado todo o processo para garantir emprego estável com direitos na RTP/Madeira”.

Os trabalhadores em causa “vivem vidas em suspenso, vidas instáveis”, como afirmou Edgar Silva, situação que justifica da parte do PCP a apresentação de novas formas de iniciativa política, no Parlamento da Madeira e na Assembleia da República, na defesa dos postos de trabalho com vínculos efectivos.

O PCP garante que dará voz à reclamação dos operadores de câmara, assistentes às operações, operadores de mistura e operadores de controlo, que todos os dias são requisitados para trabalhar com trabalhadores da RTP, em situação de precariedade laboral há mais de uma dezena de anos.