PCP alerta para dramática situação social na Madeira causada pela Covid-19

PCP alertou hoje para a situação social vivida actualmente na Madeira, marcada pela existência de salários em atraso e quebra nos rendimentos das famílias.

A tribuna pública realizada na Rua Fernão de Ornelas/Largo do Phelps, com a participação de diversos dirigentes do partido, destacou ainda os impactos negativos na vida das pessoas, na sequência da pandemia Covid-19.

O Coordenador Regional do PCP afirmou que a situação social que se vive nesta Região torna-se “dramática para milhares de pessoas”, uma vez que existem cada vez mais trabalhadores que não recebem salários há vários meses. “São problemas que já começaram antes da pandemia em hotéis como a ‘Quinta do Lorde’ ou nas unidades hoteleiras do grupo ‘Quintas da Madeira’, onde os trabalhadores vivem os dramas dos salários em atraso”, destacou Edgar Silva, salientando a existência de cerca de 50 mil trabalhadores em regime de lay-off, dos mais variados sectores de actividade, que “terão um significativo corte nos seus rendimentos” para além de “milhares de trabalhadores desempregados, muitos deles sem direito ao subsídio de desemprego, há mais de dois meses”.

No seu entender, a soma destes problemas está a criar uma “situação dramática para milhares de famílias”, situação que “justifica uma grande campanha do PCP na defesa dos direitos laborais nesta Região”, com vista a “medidas extraordinárias de natureza social e económica para vencer toda esta enorme batalha pelos direitos dos trabalhadores”, salientou Edgar Silva.