Paulo Neves acusa Governo da República de “falta de ambição” quanto às exportações

“Pese embora as grandes dificuldades sentidas pelas empresas exportadoras portuguesas, ao longo dos últimos tempos e fruto da pandemia covid-19, é de louvar a resistência e a capacidade de adaptação que a larga maioria demonstrou, ao manter a sua actividade e ao continuar a contribuir para a economia nacional”.

A afirmação é do deputado madeirense Paulo Neves que, hoje, na Assembleia da República, elogiou a postura dos empresários desta área, postura essa que contrasta, segundo afirma, “com a falta de ambição do Governo da República, que, nesta matéria, apresenta cenários pouco animadores quanto à recuperação do mercado, para além de não corresponder às expectativas das empresas”.

“Efectivamente, temos um Governo da República que é pouco ambicioso quando anuncia ao País que, só dentro de 3 anos, é que iremos recuperar o nível das exportações de 2019”, sublinha o social-democrata, que, durante a sua intervenção, fez questão de transmitir duas das “muitas críticas” que alegadamente lhe terão chegado por parte das empresas exportadoras.

Críticas estas que estão relacionadas, por um lado, “com o apoio insuficiente do Estado, nesta fase crucial” e, por outro, “com a demora com que estes poucos apoios, disponibilizados pelo Governo da República, chegam às empresas”, revelou o parlamentar.

Na sua alocução, Paulo Neves também abordou a questão do ‘Export ban’ e as suas consequências nas exportações e seguros de exportação.