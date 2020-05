Paulo Cafôfo quer transmitir confiança aos consumidores no retomar da economia

“É preciso ir perdendo o medo aos poucos e com as regras que são determinadas pelas Autoridades de Saúde”. As palavras são de Paulo Cafôfo, deputado do PS, que esta tarde, acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, visitou o Mercado da Penteada. Esta iniciativa visou reforçar a confiança dos consumidores na procura por estes serviços neste retomar da economia após o confinamento a que a pandemia obrigou.

Paulo Cafôfo afirmou que a visita pretende ser “um incentivo a todos os comerciantes que tem passado momentos bastantes complexos”, como forma de transmitir “confiança” à população na busca por estes serviços.

O parlamentar socialista lembrou a obrigatoriedade do uso de máscara, a questão do distanciamento social e o plano de higienização, e traçou-os como “fundamentais para que possamos regressar à normalidade”.

Paulo Cafôfo apelou aos consumidores para que continuem a frequentar os diferentes sectores do comércio, sobretudo o sector de restauração, aludindo ao sentido de união durante a pandemia, vincando a ideia de que “ninguém se salva sozinho”.

“Enalteço os produtores e agricultores regionais, que durante este tempo de pandemia, mantiveram a sua produção e, com isso, garantiram que nada faltasse à mesa dos madeirenses e porto-santenses”, disse.

No entanto, salientou que “à parte desta confiança das pessoas, precisamos que o Governo Regional possa ter um plano de abertura ao exterior”. O socialista usou Canárias como exemplo, por já se ter aberto ao turismo. “Portanto, é necessário que o Governo Regional defina uma estratégia, um plano, para podermos receber turistas e dinamizar a nossa economia”, concluiu.