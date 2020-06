Paulo Cafôfo defende um Orçamento Suplementar que impulsione a economia regional

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Madeira salientou hoje a importância do Orçamento Suplementar na retoma económica da Região, numa altura em que os madeirenses atravessam uma “crise social e económica, marcada pelo aumento do desemprego e o Turismo a ser gravemente afectado.

Por isso, Paulo Cafôfo entende que o Orçamento Suplementar que irá ser elaborado pelo Governo Regional e debatido na Assembleia Regional é “extremamente importante” para o futuro da Madeira.

o socialista alerta que este orçamento é “importantíssimo para impulsionar a nossa economia e acelerar a retoma que tanto necessitamos”, frisando que a Madeira precisa de um “orçamento que seja responsável e robusto, cuja prioridade seja o aumento dos apoios às famílias e às empresas”.

Dessa forma, o PS-Madeira defende uma redução na despesa pública, nomeadamente, um corte nos gastos supérfluos, que são autênticos sorvedouros dos dinheiros públicos, dado como exemplo as sociedades de desenvolvimento que devem ser extintas, ou a revisão da concessão das parcerias público-privadas rodoviárias.

Cafôfo defende ainda uma “adequação e um ajustamento do actual quadro comunitário, onde os programas devem ser revistos e adaptados para responder às necessidades actuais”.

Para o socialista, este é “o momento de escolhas decisivas”, sublinhado ainda que não se deverá “cometer os erros do passado”.

“O dinheiro deve ser aplicado onde faz mais falta e devemos criar condições para o crescimento económico sustentável, aumentando a resiliência da nossa economia”, frisou o parlamentar, reforçando a mensagem do “reinventar a Madeira”, através de reformas estruturais, capazes de fortalecer a economia regional.

“Neste contexto de Orçamento Suplementar, era necessário termos um plano de recuperação económica. Infelizmente o Governo Regional ainda não fez, ao contrário do Governo da República e do Governo dos Açores que já têm este plano”, afirmou.

Por isso, o PS-Madeira irá dar o seu contributo, tendo definido cinco eixos prioritários para impulsionar a economia regional.

Num primeiro eixo, Paulo Cafôfo debruça-se sobre a economia, onde diz que é preciso aumentar os apoios às empresas. “O Governo Regional criou a linha Covid-Madeira, com mais de 100 milhões de euros, que tem tido atrasos incompreensíveis. Criou depois uma segunda linha de apoio que foi prometida em Abril, tendo o secretário regional da Economia dito que esta linha estava desenhada em Maio, quando o vice-presidente do Governo apresentou esta linha como novidade em Junho.

Num segundo eixo, o deputado apontou o apoio ao Turismo, pela sua importância na economia regional, defendendo a necessita de adoptar medidas excepcionais.

O terceiro eixo recai sobre a saúde, o sector que tem sido mais falado durante esta pandemia. “Temos de resolver o subfinanciamento crónico da Saúde e temos, neste orçamento, de dar uma dotação de verbas que possam corrigir, não só os problemas do Sistema Regional de Saúde, como as situações que se acumularam ao longo desta pandemia”, defendeu Paulo Cafôfo.

O socialista apontou como quarto eixo o fundo de emergência de apoio social criado e que deverá ser reforçado dadas s carências constatadas.

Por último, abordou o investimento público que é fundamental para servir de alavanca, e de motor para impulsionar toda uma economia.

São estas as propostas que o PS vai apresentar no âmbito do Orçamento Suplementar, esperando que sejam acolhidas por parte do Governo Regional.