Paulino Ascenção reeleito líder do BE na Madeira

O actual coordenador regional do Bloco de Esquerda (BE), Paulino Ascenção, obteve hoje oito delegados na Comissão Coordenadora Regional do partido, devendo, assim, ser designado, em próxima reunião, líder dos bloquistas na Madeira no biénio 2020/2021.

Na VIII Convenção Regional do BE, que decorreu no Centro Cívico de São Martinho, estiveram em confronto duas moções: “A esperança que resiste”, de Paulino Ascenção, e “Um Bloco de Transformação”, de Tiago Camacho. A moção de Paulino Ascenção obteve oito elementos e a de Tiago Camacho dois, tendo o actual coordenador ficado com maior representação na Comissão Coordenadora Regional pelo que deverá ser eleito coordenador regional do BE. “É preciso manter o partido vivo e vivas as causas que representamos que mais ninguém representa”, disse Paulino Ascenção à Lusa, referindo-se ao combate à privatização dos sectores públicos da saúde, da educação e da assistência social assim como na mobilidade, aérea e marítima, entre a Madeira e o continente.

Depois do resultado nas eleições legislativas regionais de 22 de Setembro de 2019, em que o BE obteve 1,74 % (2.489 votos), perdendo os dois deputados conseguidos no sufrágio de 2015 (3,80% e 4.849 votos), o desafio de Paulino Ascenção, de 47 anos e economista, é “conseguir o maior número de representantes no poder local nas eleições autárquicas de 2021 e reeleger um deputado ou grupo parlamentar nas próximas eleições legislativas regionais”.

Na sessão de encerramento da VIII Convenção participou a deputada à Assembleia da República Mariana Mortágua.