Paulino Ascenção quer saber qual o interesse dos governantes regionais na defesa da piscicultura

Baseando-se no sector das pescas, o coordenador do Bloco de Esquerda Madeira, Paulino Ascenção, questiona qual o interesse dos governantes regionais na defesa da piscicultura.

O ‘bloquista’ diz que esta actividade “não parou na Madeira e tem recebido inúmeros ajudas públicas, quer fundos regionais, quer apoio político na defesa da actividade”.

O coordenador do Bloco de Esquerda Madeira refere que o Governo Regional “quer parar a actividade pesqueira, não como medida preventiva da propagação da doença, mas alegando que não há escoamento para o pescado”. No entanto, acrescenta, “em nenhuma outra região da Europa se verifica paragem da pesca, mas apenas adaptação por razões sanitárias como aconteceu todas as outras actividades”.

“Embora a Europa esteja em confinamento, as pessoas continuam a precisar de alimentar-se. Quais são esforços está o Governo Regional a desenvolver para resolver os problemas do escoamento do pescado ou para encontrar capacidade de armazenamento ainda que fora da Região? Como se compreende que esse problema de escoamento não afecta a piscicultura?”, questiona Paulino Ascenção.