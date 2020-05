A Paróquia de Fátima/Salesianos prepara uma iniciativa religiosa para o próximo dia 12 de Maio. Este ano, na impossibilidade de realizar a tradicional procissão desde a paróquia de Fátima, no Funchal, até aos Salesianos, devido à pandemia covid-19, a imagem de Nossa Senhora percorrerá as ruas da paróquia (Zona da Rochinha e Zona do Faial) num carro dos Bombeiros, a partir das 21 horas, terminando no recinto dos Salesianos, onde haverá uma pequena celebração, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, com reserva de lugares, devidamente distanciados, para cumprir com as regras emitidas pelo Governo.

Como é habitual, o Posto Emissor do Funchal fará a transmissão do terço e a imagem da Padroeira fará o percurso em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal, os Bombeiros Voluntários e PSP.

Itinerário da Passagem da Imagem de Nossa senhora

21 horas - saída da Igreja Paroquial passando pela Rua Coronel Cunha→Rua Mãe dos Homens→Rotunda dos Salesianos→Travessa Manuel Alexandre (Alto) →Estrada Visconde Cacongo→Rua Lombo da Boa Vista←Estrada Conde Carvalhal ---Rua Júlio Dinis

(Quinta do Faial) - Rua Dr. José Joaquim de Freitas →Caminho do Palheiro←Rua Cidade Oakland→Rua Cidade Meni←Travessa New Bedford --Caminho do Palheiro←Rua Visconde Cacongo←Rua Lombo da Boa Vista

(Zona da Paróquia / Salesianos) - Travessa Manuel Alexandre ---Rotunda dos Salesianos---Travessa Manuel Alexandre← Rua da Rochinha↓ ←Rua São João Bosco→Rua Mãe dos Homens→Rua da Rochinha←Rua Cónego Jardim→Rua Coronel Cunha→Rua Nova da Alegria→Estrada Conde Carvalhal→Rua da Rochinha→Rua Coronel Cunha→Rua Ricardo Nascimento←Rotunda dos Salesianos→Travessa Manuel Alexandre→Rua da Rochinha. Entrada nos Salesianos.