Parlamento da Madeira volta a reunir todos os deputados no Dia da Região

A Assembleia da Madeira volta a reunir-se pela primeira vez com todos os 47 deputados, depois das restrições relacionadas com a pandemia da covid-19, na sessão comemorativa do Dia da Região, em 01 de julho, foi hoje decidido.

Esta foi uma deliberação tomada na reunião de hoje da Conferência dos Representantes dos Partidos do parlamento regional.

“Será a primeira sessão com todos os deputados”, após a pandemia, declarou o presidente da Assembleia da Madeira, José Manuel Rodrigues, após o encontro.

O parlamento da Madeira é constituído por 21 deputados do PSD, 19 do PS, três do CDS, três do JPP e um representante do PCP.

O responsável acrescentou que “estarão presentes os 47 deputados e para que se possa manter as medidas de segurança e de distanciamento físico, entre os deputados e convidados, a sessão do Dia da Região, em vez de se realizar na sala de plenários, será realizada no Salão Nobre do parlamento”.

Nesta reunião também foi agendada para 16 de junho a interpelação ao Governo Regional, proposta pelo grupo parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP), sobre o “transporte público de passageiros em veículo ligeiro: táxis e TVDE”, adiantou José Manuel Rodrigues.

Esta sessão conta com a presença do secretário regional da Economia do executivo insular, Rui Barreto, e o debate tem por base a “lei que pretende ter um contingente destes novos veículos na Região Autónoma da Madeira”, mencionou.

Este diploma adapta à Madeira o “regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica”.

Neste momento, esta medida está em discussão na especialidade no parlamento madeirense e “serão ouvidos os diversos parceiros, designadamente os representantes das associações de táxis e também das plataformas destes veículos”, disse.

Na Conferência dos Representantes dos Partidos do parlamento madeirense têm assento os vice-presidentes da Assembleia Legislativa, os líderes parlamentares e o deputado único do PCP.

A Madeira registou desde o início da pandemia 90 infetados, dos quais 76 recuperados e 14 com infeção ativa, segundo dados do Instituto da Administração da Saúde revelados no domingo.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 370 mil mortos e infetou mais de 6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,5 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.410 pessoas das 32.500 confirmadas como infetadas, e há 19.409 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.