Paquete à vela ‘Club Med 2’ passa esta tarde ao largo da Madeira

O paquete à vela ‘Club Med 2’ vai passar ao largo da Madeira ao final da tarde deste sábado, mas não está prevista qualquer escala nos portos regionais.

Devido à pandemia de coronavírus, este navio de cruzeiros esteve cerca de um mês parado ao largo da Martinica, no mar das Caraíbas. Nesse período, mais concretamente a 27 de Março, um tripulante do ‘Club Med 2’ infectado com Covid-19 teve de ser evacuado de helicóptero e transportado para um hospital de Fort-de-France para receber tratamento. A 23 de Abril o veleiro fez uma breve escala na Martinica e partiu no mesmo dia rumo a Touloun, na costa mediterrânica de França. No presente momento está a terminar essa travessia do Atlântico.