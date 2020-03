Bom dia! ‘Pandemia inquietante’ é o tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira, a dar conta das várias medidas e consequências do Covid-19 para a Região.

Proibida a acostagem de navios de cruzeiro no Porto do Funchal e intensificar controlo no aeroporto; as escolas mantêm-se abertas, mas Governo Regional não quer finalistas a viajar; o Turismo regista perdas de 20 a 30%; madeirenses com dúvidas ‘invadem’ agências de viagens; casal dinamarquês que furou quarentena pode ser processado por desobediência; espectáculos e animação fora de cena; já existem sete casos suspeito da doença, na Madeira, e os médicos estão preocupados com falta de medidas de contenção.

Eis os restantes destaques de primeira página:

GNR instaura três processos à britadeira do Faial

Descargas e captação de água sem licença resultam em coimas que podem ascende aos 144 mil euros * Extracção de inertes na ribeira só mediante o cumprimento de requisitos legais * Autarca de Santana preocupado com postos de trabalho;

“Os peixes de aquacultura são os melhores”

Vogal do Observatório Oceânico da Madeira critica “mitos” em torno da produção de dourada em cativeiro que atingiu, em 2019, 170 toneladas;

Judiciária investiga origem do fogo na ’31 de Janeiro’

Casa que ardeu, na madrugada de ontem, estava em hasta pública;

