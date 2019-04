Os números desta segunda-feira na Região

2.500 declarações

Até às 16h desta segunda-feira foram submetidas no Portal das Finanças 2.500 declarações de IRS referentes a contribuintes com residência fiscal na Madeira.

4 embarcações

Miguel Albuquerque entregou esta tarde, no Cais 8 do Porto do Funchal, quatro novas embarcações ao corpo de Vigilantes da Natureza, no valor de 63 mil euros.

5.000 presenças

A sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça tem servido de palco (todas as quintas feiras, entre as 8h e as 8h45), de Outubro de 2016, para sessões destinadas aos profissionais de saúde. Até ao momento, já se contabilizam 5.000 presenças.

4 hotéis

O centro histórico de Câmara de Lobos terá até 2022 quatro novas unidades hoteleiras, num total de cerca de 250 novas camas.

1,449 euros por litro

Às zero horas desta segunda-feira a gasolina passou dos 1,433 para 1,449 euros por litro. Trata-se da décima primeira semana consecutiva em que se verifica um aumento do preço da gasolina na Região.