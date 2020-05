Os 11 mandamentos que os alunos da UMa têm de cumprir no regresso às aulas

As aulas e actividades de investigação e laboratório serão retomadas a partir de amanhã na Universidade da Madeira (UMa), mas ontem o Conselho de Gestão da instituição divulgou um conjunto de onze regras que terão de ser respeitadas pelos alunos, no âmbito do plano de contingência que visa reduzir riscos na presente situação de pandemia.

Os procedimentos a serem seguidos na Universidade são os seguintes:

1) As entradas e saídas do edifício da UMa (no Campus da Penteada) serão sempre efetuadas pela porta principal;

2) Quando se dirigirem para a UMa, procurem, previamente, informar-se da hora e sala onde decorrem as atividades em que vão estar envolvidos;

3) No átrio da entrada do edifício estará disponível a informação das salas das aulas, frequências/exames que terão lugar no dia em causa;

4) Procurem chegar à UMa pelo menos 30 minutos antes do início da atividade;

5) Ao entrar no edifício, na receção, deverão identificar-se, mediante apresentação do cartão de aluno ou de cidadão, para controlo. Caso necessitem, ser-lhes-á disponibilizada uma máscara reutilizável, que deverão manter colocada durante toda a permanência no interior do edifício e utilizar em futuros acessos à UMa;

6) Como forma de controlar o número de alunos simultaneamente na Universidade, e de ter as salas, necessárias, devidamente higienizadas e preparadas, só será concedido acesso aos alunos que constem da lista de inscritos para as atividades a decorrer;

7) Existirá sinalética que indicará qual o trajeto que deve ser seguido para acesso às salas de cada um dos pisos, bem como para a respetiva saída a partir destas;

8) Ao entrar no edifício deverão dirigir-se para a sala onde decorre a sua aula ou frequência/exame e, no fim desta, deverão sair do edifício;

9) Deverão sempre manter uma distância de cerca de 2 metros dos seus colegas, e evitar aglomerações (seja à entrada, seja dentro, seja à saída do edifício);

10) No caso das frequências/exames, ser-lhe-ão disponibilizadas folhas de exame e de rascunho, na sala onde estas tiverem lugar;

11) Recomendamos a higienização das mãos, antes e após cada uma das atividades letivas/avaliativas, lavando-as com frequência ou com recurso aos dispensadores de solução desinfetante à disposição no Campus.