Oriana Neto representa Ponta do Sol no ‘Madeira a Cantar’

Com o tema ‘My Imortal’, Oriana Neto foi a grande vencedora da ultima eliminatória do Concurso de Voz e Interpretação Musical “Madeira a Cantar”.

Iniciativa que, organizada pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, para assinalar as Comemorações alusivas aos 600 Anos, teve lugar, na noite deste sábado, com a Ponta do Sol a assumir-se como o último concelho a escolher o seu representante para a Gala final, que, em Junho, apurará a melhor voz da Região.

Presente no evento, a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, sublinhou “a qualidade de todas as actuações realizadas, em todos os concelhos e ao longo de quase um ano”, na base de um “programa que assumiu a maior importância na necessária descoberta e valorização dos nossos talentos”.

A todos os níveis mas, também, no que respeita à mobilização e envolvimento da população, o balanço deste projecto “é extremamente positivo”, reforça Paula Cabaço, acrescentando que estas acções “cumprem, verdadeiramente, o espírito dos 600 Anos, contribuindo para a afirmação da nossa identidade cultural e para a descoberta dos nossos talentos e da nossa capacidade criativa e artística”.

“Tão ou mais importante do que garantir a execução de um projecto desta natureza é acreditar que alguém possa ter encontrado a sua vocação artística ou de outra índole nos projectos realizados ao abrigo dos 600 Anos”, rematou Paula Cabaço.

Refira-se se que o “Madeira a Cantar” prossegue, agora, para a sua Gala

Final, prevista para o dia 28 de Junho, na Praça do Povo, onde será escolhida a melhor voz da Região.