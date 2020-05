A exclusão dos partidos da oposição (PSD e JPP) das comemorações ‘digitais’ do Dia do Concelho em Machico, que se assinala esta sexta-feira, dia 8, é criticada por ex-vereador daquela autarquia.

“Orgulhosamente sós” foi o título do post na rede social facebook feito por António de Nóbrega, ao comentar as comemorações do Dia do Concelho maioritariamente digitais.

O antigo autarca social-democrata começou por elogiar a medida do executivo presidido pelo socialista Ricardo Franco: “Muito bem a comemoração do dia Concelho (não do Feriado) via digital. Parabéns”. Em causa o facto de o Município ter comunicado que “no contexto dos constrangimentos decorrentes da actual situação de pandemia gerada pelo coronavírus (COVID-19), as comemorações deste ano serão realizadas em formato digital”. Fez assim saber que “a população poderá assistir à cerimónia digital do Dia da Concelho de Machico”, através da página oficial de facebook da Câmara Municipal.

Já o programa alusivo ao Dia do Concelho mereceu reparos. Sobretudo por só constar a transmissão na página oficial do facebook do município de mensagens dos presidentes da Assembleia e Câmara Municipal de Machico, João Bosco de Castro e Ricardo Franco, respectivamente.

“Não entendo a exclusão dos partidos da oposição, em ‘Machico Terra de Abril’. Que tanto orgulhavam-se de dar voz à oposição”, rematou.