Ordem dos Médicos quer processo de Rafael Macedo com resolução célere em nome da tranquilidade

A Ordem dos Médicos tudo fará para que os processos contra Rafael Macedo tenham um fim rápido. Um objectivo em nome da tranquilidade e da confiança necessária à prestação dos cuidados de saúde, pelo SESARAM.

O propósito foi assumido tanto por Alexandre Valentim Lourenço, presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, e pelo bastonário Miguel Guimarães, após a uma reunião com um conjunto de médicos do SESARAM, na biblioteca do Hospital Dr. Nélio Mendonça, realizada nesta manhã.