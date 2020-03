Ordem dos Engenheiros Técnicos assinala Dia da Mulher com ‘breakfast meeting’

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET), assinala a passagem do Dia Internacional da Mulher, com um evento em formato ‘breakfast meeting’, com o tema central ‘Mulher Actual, Velhos Desafios’.

Este evento terá lugar no dia 10 de Março, entre as 09h30 e as 12h30, na Quinta Magnólia (Funchal) e contará com diversos oradores - entre as quais a engenheira Anikó Costa, Chair da WiE – Woman in Engineering (Portugal) - que abordarão temas que integram o contexto feminino profissional e social.