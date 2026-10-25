Rússia propõe retomar negociações após 04 de novembro em Abu Dhabi

O conselheiro presidencial russo Yuri Ushakov propôs hoje retomar as negociações com a Ucrânia e os Estados Unidos após 04 de novembro, Dia da Unidade Nacional, indicando Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para ser a sede dos contactos.

"Neste momento, a próxima data importante é 04 de novembro, a nossa grande festividade. Depois disso, estaremos dispostos a retomar as negociações", afirmou Ushakov em declarações à televisão pública russa RTR, admitindo que estas conversações trilaterais possam ser um "teste", porque "não se pode decidir muito na primeira reunião".

O próprio Ushakov já tinha adiantado anteriormente que Abu Dhabi poderia acolher, em meados de novembro, uma reunião com a Ucrânia e os Estados Unidos.

O porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, também mencionou a capital dos Emirados Árabes Unidos como possível local de realização. Moscovo manifestou a sua disponibilidade para incluir a União Europeia se esta "aspirar sinceramente a facilitar um acordo pacífico".

A Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos já se reuniram no formato trilateral nos dias 23 e 24 de janeiro, 04 e 05 de fevereiro e 17 e 18 de fevereiro. Esteve previsto um novo encontro nos dias 05 e 08 de março passado, nos Emirados, mas foi adiado na sequência do ataque dos Estados Unidos ao Irão.