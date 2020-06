O Conselho Regional do Porto e o Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados (OA) realizam esta quinta e sexta-feira, dias 4 e 5 de Junho, duas web conferências, numa organização conjunta.

A primeira destas conferências, agendada para as 18 horas de amanhã, na plataforma Zoom, aborda a temática ‘A pandemia covid-19 e a governação societária – reflexos no funcionamento dos órgãos societários’ e ‘A governação societária no contexto da insolvência’, e será proferida por Paulo Olavo Cunha, advogado e professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa.

A é participação gratuita, mas sujeita a inscrição on-line.

Já no dia 5 de Junho, a conferência abordará ‘O incumprimento do dever de apresentação à insolvência no contexto da pandemia covid-19 e as suas consequências’ e terá como prelectora Maria de Fátima Ribeiro, professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto.

À semelhança da primeira, a conferência, agendada para as 15 horas, decorrerá na plataforma Zoom, em formato webinar, sendo a participação gratuita, mas sujeita a inscrição on-line.

“Neste contexto de pandemia inúmeras dúvidas têm sido suscitadas no âmbito da governação societária e da insolvência, motivo pelo qual os Conselhos Regionais do Porto e da Madeira consideram premente a realização destas acções formativas que procurarão dissipar e esclarecer o ‘emaranhado’ legislativo que surgiu após a decretação do estado de emergência!, sublinha a presidente do Conselho Regional da OA, Paula Margarido.