O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados assinala, no próximo dia 19 de Maio (terça-feira), o dia de Santo Ivo, padroeiro dos advogados, com um ‘webinar’ (seminário digital).

‘As quatro mãos que embalam o berço’ é o tema desta conferência, que será proferida pelo Juiz Desembargador e Director–Adjunto do Centro de Estudos Judiciários, Paulo Guerra, que abordará a arquitectura legal destinada a assegurar o “melhor interesse da criança e do jovem”. Concretamente: a residência única, a residência alternada e a audição da criança.

“Num mundo tão repleto de mudanças, em que sobra tempo para tão pouco, urge reflectir sobre o melhor interesse da criança, sobre a importância da infância e sobre a responsabilidade que todos temos (progenitores, advogados, magistrados, Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, equipas multidisciplinares de apoio aos tribunais e demais instituições) em contribuir para que ela (a criança) ‘apareça e cresça connosco’”, realça presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados, Paula Margarido, em nota de imprensa.

O seminário decorrerá na plataforma Zoom, com início às 15 horas, admitindo até mil participantes. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição on-line.

Ainda no dia 19 de Maio, pelas 18 horas, será celebrada uma eucaristia do dia do Advogado, na Sé Catedral do Funchal, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.