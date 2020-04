A Polícia de Segurança Pública levou a cabo, entre os dias 9 e 13 de Abril, a operação ‘Páscoa em Casa’, tendo ordenado o dever de recolha a 2.596 viaturas e detido duas pessoas na Madeira. Esta operação teve como objectivo “o controlo da circulação rodoviária com o propósito específico de condicionar e restringir ao mínimo indispensável a mobilidade dos cidadãos, no contexto do estado de Emergência e da prevenção da actual crise de saúde pública motivada pela pandemia covid-19”.

O Comando Regional da Madeira empenhou uma média de 290 polícias/dia e 87 viaturas/dia, que realizaram 535 operações de fiscalização e sensibilização. No total, foram fiscalizadas 75.507 viaturas, sendo que 2.596 recolheram às habitações, uma vez que não tinham motivo para circular ou pretendiam sair do concelho sem justificação para tal.

No total, 10.651 cidadãos foram fiscalizados e/ou sensibilizados e 2 acabaram detidos: um por incumprimento ao confinamento obrigatório e outro por condução com veículo apreendido.

Por fim, 31 vítimas de violência doméstica foram monitorizadas.

“Este Comando de Polícia aproveita para informar que a aludida operação decorreu dentro da normalidade, salientando-se que na generalidade os condutores que se faziam deslocar entre os diversos concelhos apresentavam justificação plausível para o efeito, sendo que os cerca de 3% de condutores que não apresentaram documentalmente razão válida para tais deslocações, regressaram aos concelhos de residência de forma voluntária, não havendo necessidade da tomada de medidas coercivas por parte desta Polícia”, conclui.