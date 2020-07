ARM recolhe 12 toneladas de resíduos no Caniçal

A empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) realizou ontem, 4 de julho, mais uma acção de limpeza, desta vez de forma mais intensiva, na freguesia do Caniçal, no concelho de Machico. Estiveram envolvidas três viaturas e equipas de colaboradores do departamento de recolha de resíduos da empresa que recolheram mais de 12 toneladas de resíduos.

A medida realizou-se depois de verificado mais casos de abandono de resíduos verdes, provenientes das limpezas de jardins e outros espaços verdes urbanos, bem como de resíduos volumosos, como eletrodomésticos, colchões e móveis, junto aos contentores públicos de deposição de resíduos.

No âmbito desta acção realizada no Caniçal, três viaturas e nove colaboradores da ARM percorreram as ruas da freguesia e recolheram mais de 12 toneladas de resíduos, sobretudo colchões, resíduos verdes, madeiras e electrodomésticos que foram transportados para o Ecocentro da ARM, no Porto Novo.

A ARM alerta para o facto de estas situações colocarem em causa a saúde pública e o ambiente, pelo que têm de ser evitadas. Para tal, a população dos cinco municípios aderentes à ARM, tem ao seu dispor um serviço de recolha de resíduos verdes e monos/monstros, completamente gratuito.

“Basta solicitar o serviço através do número 800 910 500 (chamada grátis) e agendar a recolha dos seus resíduos em sua casa”, refere a empresa que pede à população para colaborar a proteger o ambiente e a saúde pública.