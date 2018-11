Ondas até 11 metros na costa norte da Madeira e vento e chuva esta madrugada

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertam para o agravamento do estado do tempo para as ilhas da Madeira e Porto Santo, a partir do início da manhã deste sábado, dia 17 de Novembro. O alerta é dirigido a toda a comunidade marítima e população em geral, estando previstas ondas que poderão chegar aos 11 metros na costa norte - facto que levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a emitir um aviso laranja devido à agitação marítima, entre o meio dia de sábado e as 18 horas de domingo - e na costa sul aos 4 metros de altura.

Os ventos serão de sudoeste, com rajadas que podem atingir os 70 quilómetros/hora. Para a costa sul e a ilha do Porto Santo há um aviso amarelo devido ao vento, que vigora entre a meia-noite e as 9 horas da manhã de sábado.

No mesmo período, entre a noite de hoje e a manhã de sábado, vigora também um aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte em todo o arquipélago.

Contudo, a maior preocupação é a agitação marítima e por isso mesmo a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional aconselham a população a não realização de passeios junto ao litoral e desaconselha a pesca.

À comunidade marítima recomenda a adopção de medidas de precaução, reforçando a amarração das embarcações quando atracadas. À comunidade piscatória e náutica de recreio, que se encontrem em actividade no mar, deverão regressar ao porto de abrigo mais próximo.

Está prevista uma melhoria do estado do tempo no dia 18 de Novembro, domingo.