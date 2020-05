Olavo Câmara, deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, considera a abertura dos serviços de urgência no norte da Madeira e a normalização do funcionamento da saúde como “essenciais para a vida das populações locais”.

Numa nota remetida esta tarde à imprensa, o parlamentar transmitiu a sua opinião acerca do desconfinamento e da abertura dos serviços e da economia, recomendando “prudência”, mas defendendo, por outro lado, a reabertura dos serviços de urgência na costa Norte.

“Como pessoa do Norte, gostava que outros serviços se abrissem, nomeadamente na questão da Saúde. Os concelhos do Norte estão sem nenhum serviço de Urgência actualmente”, afirmou o deputado, referindo-se à suspensão do funcionamento da urgência do centro de saúde do Porto Moniz, que funcionava durante o dia e durante a semana, e ao serviço de urgência do centro de saúde de São Vicente, que funcionava 24h por dia, todos os dias.

Estes serviços, fez notar o parlamentar, “foram encerrados há mais de um mês, na sequência das medidas de combate à covid-19, deixando toda a costa norte da Madeira sem qualquer serviço de urgências”.

“A maior parte das preocupações de muita gente têm a ver com a Saúde, neste caso com as questões das consultas, dos exames e das operações que ficaram por fazer. Claro que não é fácil, mas se isto estivesse já a funcionar no seu pleno, na sua normalidade, seria uma mais valia para todos”, sustentou o deputado, que é um dos críticos do encerramento do serviço de urgências 24h no concelho do Porto Moniz, em 2012.

Olavo Câmara recorda ainda que, “até ao momento os concelhos do Norte da ilha foram os únicos onde ainda não se registou qualquer caso de covid-19”.