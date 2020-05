Olavo Câmara, deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, defende uma intervenção do Estado na TAP, desde que fiquem salvaguardados os interesses das Regiões Autónomas, em particular da Madeira.

O parlamentar madeirense aponta 10 requisitos para que esta intervenção possa ser feita, desde que a transportadora “funcione de forma estratégica para o país, que garanta a ligação entre Portugal e as comunidades emigrantes, que sirva as regiões autónomas como instrumento de coesão nacional e dê resposta às necessidades das regiões”.

Para além disso, Olavo Câmara entende que, em opções operacionais, as ligações para as regiões autónomas “não podem ser prejudicadas (por exemplo cancelamentos e adiamentos)”, defendendo ainda a implementação da tarifa de estudante / desportiva / doença, já que a TAP deve “ser uma aliada e não um obstáculo à implementação do preço único para residentes”, adotando tarifas mais competitivas para quem visita a Região.

Por outro lado, defende que é preciso assegurar mais ligações para os aeroportos da Região, em particular para o Porto Santo, devendo a TAP dar resposta e assegurar a ligação Madeira-Porto Santo sempre que haja algum problema com a empresa que tem a concessão da linha.

Olavo Câmara entende que estas premissas devem estar em cima da mesa nas negociações da intervenção do Estado na TAP e adianta que brevemente fará chegar estas preocupações ao ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, que tem a tutela desta pasta “para que a ajuda do Estado fique condicionada a várias exigências de serviço público e respeito para com as Regiões Autónomas, em particular a Madeira”.

O parlamentar gostaria que mais deputados se juntassem a esta visão de forma a condicionar a actuação da TAP e do Estado, para a resolução de problemas identificados e “beneficiar a nossa Região, as nossas regiões autónomas, as nossas comunidades e o nosso país”.

“A TAP é um instrumento estratégico na recuperação do país, do turismo e das regiões e tem de estar alinhada com o esforço que todos vamos fazer”, frisa Olavo Câmara.