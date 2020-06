Obras na Escola de Câmara de Lobos arrancam esta semana

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI), através da direcção regional do Equipamento Social e Conservação, irá proceder a obras de melhoria das acessibilidades na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar de Câmara de Lobos, já a partir desta semana.

Estas intervenções irão contemplar a substituição das soleiras do acesso principal à escola e duas áreas de recreio, que passarão a ser rampeadas, facilitando assim a circulação em cadeira de rodas. Será igualmente adaptada a acessibilidade a duas instalações sanitárias, através da substituição das portas atualmente existentes por portas de correr, auxiliando o acesso a estes espaços.

A SREI responde, assim, à necessidade transmitida pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, tendo em consideração a existência de utentes com mobilidade reduzida, através de um investimento de cerca de 4.600,00€, a executar no prazo de 30 dias, com a conclusão prevista para meados de Julho de 2020.