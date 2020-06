O presidente do Governo Regional criticou hoje a decisão do Governo da República de baixar o nível de alerta para fazer face à pandemia de covid-19 na maior parte do país.

“Há um exemplo que a gente não deve seguir. A gente deve seguir os bons exemplos. O exemplo que a gente não deve seguir é o do continente”, reagiu Miguel Albuquerque quando questionado se não era contra-senso a Região manter o estado de calamidade até final do mês de Julho, onde apenas há dois casos activos, enquanto a generalidade do território continental, ainda com centenas de casos activos, passar a situação de alerta, a partir de 1 de Julho.

“Nós prolongamos o Estado de Calamidade para não haver dúvidas relativamente aos poderes da Autoridade [Regional] de Saúde nas decisões profilácticas que tem de tomar, para termos segurança nessas medidas e para depois não termos processos em tribunal e pessoas que acham que o seu umbigo é mais importante que o resto, que os interesses da nossa comunidade”, justificou.

O Governo da República decidiu esta semana que Portugal vai estar, a partir de 1 de Julho, dividido em três níveis de alerta para fazer face à pandemia de covid-19, passando a maior parte do país para situação de alerta, enquanto a Área Metropolitana de Lisboa para a situação de contingência (nível intermédio) e 19 freguesias que vão manter-se em situação de calamidade). Por cá, o Governo Regional já fez saber que durante o mês de Julho manter-se-á o estado de calamidade.