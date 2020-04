Paulo Cafôfo afirma que “o 25 de Abril não pode ser levado para a clandestinidade” e que os valores de Abril não podem ser esvaziados.

A autonomia é fruto de Abril os seus valores devem continuar bem presentes. Mas falta vivê-los plenamente em Lisboa e na Madeira.

O deputado do PS fala também da pandemia da covid-19, solidariza-se com câmara de Lobos e critica a sobranceria do governo regional, com a visão de que nada falha. Aponta, nomeadamente, a necessidade de testar mais e de actuar na defesa das empresas.

Cafôfo diz ser necessário pedir apoio à Lisboa, mas também poupar nos gastos.

O PS defende, igualmente, a moratória no pagamento do empréstimo de Lisboa e o apoio através do orçamento do Estado.

No lado das poupanças, existe uma oportunidade de opções, como as já tornadas públicas pelo partido.

Cafôfo definiu três objectivos: retomar o turismo ; aumentar a produtividade e incrementar a produção regional.